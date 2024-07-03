Üye Girişi
Haberler

Milli futbolcular Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek, Avusturya maçında sarı kart gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcular Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek, Avusturya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu durumda, Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçında yer alamayacaklar.

Milli futbolcular Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek, Avusturya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig'de Avusturya ile mücadele etti. Bu karşılaşma öncesinde millilerde Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler sarı kart sınırında bulunuyordu.

Ay-yıldızlılarda 11. dakikada Orkun Kökçü, 42. dakikada da İsmail Yüksek sarı kart gördü.

Bu iki futbolcu, Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçında yer alamayacak. - LEİPZİG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsmail Yüksek Orkun Kökçü Avusturya Hollanda Futbol Spor Güncel Haberler

Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar

Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar

 Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde

Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde

 Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak

Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak

 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title