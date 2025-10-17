Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen A Milli Takım'ın önemli oyuncularından futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olmanın sevincini yaşıyor.

KIZLARI OLDU

Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu ile nişanlısı Sera Vrij'in kızları oldu. Çift, kızlarına Felicia Sofia adını verdi. Mutlu haberi sosyal medyadan paylaşan çift, gelen tebrik ve iyi dileklerle mutluluklarını paylaştı.

Yapılan paylaşım şöyle: