Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu

Güncelleme:
A Milli Takım'ın önemli oyuncularından futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu. Kadıoğlu ile nişanlısı Sera Vrij, hayata gözlerini açan kızlarına Felicia Sofia adını verdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen A Milli Takım'ın önemli oyuncularından futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olmanın sevincini yaşıyor.

KIZLARI OLDU

Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu ile nişanlısı Sera Vrij'in kızları oldu. Çift, kızlarına Felicia Sofia adını verdi. Mutlu haberi sosyal medyadan paylaşan çift, gelen tebrik ve iyi dileklerle mutluluklarını paylaştı.

Yapılan paylaşım şöyle:

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİlhan Binen:

ugunsuz fotoğrafı paylaşman doğru değil

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıebubekir:

aferim Ferdi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
