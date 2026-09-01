Milli futbolcu Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Portekiz ekibi Porto'nun santrforu milli futbolcu Deniz Gül, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 22 yaşındaki golcüyü, burada sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Deniz, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum. Benim için önemli olan şu an burada olmak. Şu an buradayım ve buna odaklandım." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına poz veren genç santrfor, Galatasaray taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

Deniz Gül'ün sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA