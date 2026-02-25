Haberler

Milli eskrimci Furkan Yaman, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Milli eskrimci Furkan Yaman, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcu Furkan Yaman, Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Furkan Yaman, Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki organizasyonda genç erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Furkan, final müsabakasında Rus Iaroslav Borisov'u 15-9 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasında, "Sporcumuz Furkan Yaman, Türkiye Eskrim Federasyonunun 103 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Avrupa şampiyonu olmuş ve altın madalya kazanmıştır." denildi.

Furkan Yaman'ın altın madalyasını, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a ithaf ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, altın madalya kazanan Furkan Yaman'ı telefonla görüntülü arayarak kutladığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Fenerbahçe tribünlerinden Partizan'a okkalı cevap

Sırplara hak ettikleri cevap
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti
Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde

Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Fenerbahçe tribünlerinden Partizan'a okkalı cevap

Sırplara hak ettikleri cevap
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu

6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi