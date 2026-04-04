Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, TFF Meral-Celal Aras Spor Lisesi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Meral- Celal Aras Spor Lisesi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

TFF'nin açıklamasına göre, ziyarette Macit'in yanı sıra Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar da yer aldı.

İncelemelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile TFF arasındaki protokol kapsamında, okulun yurdunun büyütülmesi ve TFF koordinasyonunda bir saha yapılması konusundaki etüt çalışmaları ele alındı. Ayrıca milli takımlara daha fazla oyuncu yetiştirilerek yetenek havuzunun genişletilmesi amacıyla MEB müfredatında yapılabilecek düzenlemeler konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

TFF Başdanışmanı Yerkel, Riva'daki TFF Müzesi'ni de gezen Bakan Yardımcısı Macit'e isminin yazılı olduğu milli takım formasını hediye etti.