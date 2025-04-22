Milli Cimnastikçi Hüseyin Emir, Gençler Dünya Şampiyonası'nda Şampiyonluk Peşinde

Okullar Arası Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda ikincilik elde eden 15 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Emir Cünedioğlu, Gençler Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor.

Annesinin yönlendirmesiyle 4 yaşında cimnastiğe başlayan Hüseyin Emir Cünedioğlu, 11 yıl ara vermeden devam ettiği bu sporda Türkiye ve Balkan şampiyonlukları başta olmak üzere birçok uluslararası başarı elde etti.

Hüseyin Emir, yoğun antrenmanlar sayesinde kazandığı birçok bireysel başarısına, dünya şampiyonluğunu eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl düzenlenen Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda milli takımla birincilik, bireyselde ise ikincilik kürsüsüne çıkmayı başaran Hüseyin Emir, yıl sonunda gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda ise kürsünün en üst basamağına çıkmak istiyor.

Hüseyin Emir Cünedioğlu, AA muhabirine, severek başladığı cimnastik sporunda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Artistik cimnastik yaptığını belirten Hüseyin Emir, "Şu an 15 yaşındayım ve 11 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Annemin yönlendirmesiyle bu spora girdim. Cimnastiğe Baran Atay hocamla başladım ve onunla devam ediyorum. Haftanın 6 günü 8'er saat antrenman yapıyorum." dedi.

Hüseyin Emir, birlikte yürüttüğü okul hayatında ve cimnastik sporunda başarılı olduğunu ifade etti.

Hedefinin daima zirve olduğunu vurgulayan Hüseyin Emir, şunları kaydetti:

"2023 yılında katıldığım Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Daha sonra 2024 yılında Macaristan'da katıldığım Budapeşte Kupası'nda bireyselde ikinci oldum. 2025'te ise Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda takım olarak birinci olduk ama bireysel olarak ikinci oldum. Yıl sonunda Gençler Dünya Şampiyonası var. Hedefim oraya gidip şampiyon olmak. Ülkemi en iyi şekilde gururlandırmak istiyorum."

"Şampiyon olmak için gideceğiz"

Milli takım antrenörü Baran Atay ise Hüseyin Emir Cünedioğlu'nu 11 yıldır çalıştırdığını dile getirdi.

Hüseyin Emir'in cimnastiğe 4 yaşında temel eğitimlerle başladığını aktaran Atay, şöyle devam etti:

"Hüseyin kıpır kıpır bir sporcumuzdu ve onun için kendisini performans grubuna aldım. O da kendisini kısa sürede kanıtladı ve 7 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye'de farklı şampiyonluklar elde etti. Milli takım serüveni 11 yaşında başladı. Milli takıma girdikten sonra 2023 yılında Balkan şampiyonu, 2024 yılında yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu, 2025 yılında takım olarak dünya şampiyonu, bireyselde ise dünya ikincisi oldu. Bizim önümüzde ilk Balkan Şampiyonası var. Burada şampiyonluk hedefliyoruz ve daha önce de burada şampiyon olduğumuz için bunu devam ettirmek istiyoruz. Yılın sonunda Gençler Dünya Şampiyonası var. Burada daha önce Hüseyin ikinci olmuştu. Şimdi şampiyon olmak için gideceğiz."

Atay, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.