Milli Cimnastikçi Bengisu Yıldız, FISU Sporcu Temsilcisi Seçildi
Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, 2025-2026 dönemi için Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Sporcu Temsilcisi olarak seçildi. Seçim, 12-13 Eylül tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirilen FISU Öğrenci Elçileri Eğitimi'nde yapıldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, 12-13 Eylül tarihlerinde çevrim içi düzenlenen FISU Öğrenci Elçileri Eğitimi'ne, 75 Ulusal Üniversite Spor Federasyonu ve 3 Kıtasal Üniversite Spor Federasyonundan 126 öğrenci temsilcisi katıldı.
FISU Başkanı Leonz Eder'in koordinesindeki toplantıda milli sporcu Bengisu, Türkiye adına 2025-2026 dönemi FISU Sporcu Temsilcisi seçildi.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor