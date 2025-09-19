Haberler

Milli Cimnastikçi Bengisu Yıldız, FISU Sporcu Temsilcisi Seçildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, 2025-2026 dönemi için Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Sporcu Temsilcisi olarak seçildi. Seçim, 12-13 Eylül tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirilen FISU Öğrenci Elçileri Eğitimi'nde yapıldı.

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Sporcu Temsilcisi olarak seçildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, 12-13 Eylül tarihlerinde çevrim içi düzenlenen FISU Öğrenci Elçileri Eğitimi'ne, 75 Ulusal Üniversite Spor Federasyonu ve 3 Kıtasal Üniversite Spor Federasyonundan 126 öğrenci temsilcisi katıldı.

FISU Başkanı Leonz Eder'in koordinesindeki toplantıda milli sporcu Bengisu, Türkiye adına 2025-2026 dönemi FISU Sporcu Temsilcisi seçildi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.