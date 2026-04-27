Milli boksörlerden Brezilya'da 2 bronz madalya

Güncelleme:
BREZİLYA'nın Foz do Iguaçu şehrinde düzenlenen World Boxing Cup sona erdi. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden milli boksörler, organizasyonu 2 bronz madalya ile tamamladı.

Brezilya'nın Foz do Iguaçu şehrinde düzenlenen World Boxing Cup'ta erkekler 90 kg kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Emrah Yaşar ve kadınlar 75 kg kategorisinde mücadele eden Büşra Işıldar, bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, turnuva sonrası yaptığı değerlendirmede, "Brezilya'da zorlu rakiplere karşı mücadele eden boksörlerimizi kutluyorum. Emrah ve Büşra'nın kazandığı bu madalyalar, olimpiyat hazırlık sürecimizde bizler için önemli bir test niteliği taşıyor. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
