Milli boksörlerden Sırbistan'da 12 madalya
Sırbistan'da düzenlenen 63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksörler 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı. Kadın Milli Takımı takım halinde şampiyon oldu.
Sırbistan'da 14-17 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen 63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası sona erdi. Organizasyonda milli boksörler 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.
63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası 14-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Sırbistan'da gerçekleşti. Mili boksörler, 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 12 madalya elde etti. Kadın Boks Milli Takımı ise turnuvada gösterdiği başarılı performansla takımlarda ilk sırayı alarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksörlerin sıkletleri ve elde ettikleri dereceler şöyle:
Altın madalya
48 kg: Nurselen Yalgettekin
65 kg: Berfin Kabak
+80 kg: Havvanur Kethüda
+90 kg: Berat Acar
Gümüş madalya
54 kg: Nilay Yaren Çam
57 kg: Ece Asude Ediz
80 kg: Mihriban Güneri
50 kg: Salih Samet Oruç
80 kg: Mert Aybuğa
Bronz madalya
60 kg: Evin Erginoğuz
80 kg: Yaren Düztaş
55 kg: Semih Gümüş
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da milli boksörleri tebrik ederek, "63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda ringe çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Kazanılan 12 madalya, Türk boksunun uluslararası arenadaki gücünü ve yükselişini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Özellikle Kadın Milli Takımımızın takım halinde şampiyon olarak kupayı kaldırması, bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Bu başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, antrenörlerimizi ve bayrağımızı dalgalandıran tüm boksörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Türk boksu, her geçen gün daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla yürümeye devam edecektir" dedi. - İSTANBUL