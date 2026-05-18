Milli boksörlerden Sırbistan'da 12 madalya

Sırbistan'da 14-17 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen 63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası sona erdi. Organizasyonda milli boksörler 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası 14-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Sırbistan'da gerçekleşti. Mili boksörler, 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 12 madalya elde etti. Kadın Boks Milli Takımı ise turnuvada gösterdiği başarılı performansla takımlarda ilk sırayı alarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksörlerin sıkletleri ve elde ettikleri dereceler şöyle:

Altın madalya

48 kg: Nurselen Yalgettekin

65 kg: Berfin Kabak

+80 kg: Havvanur Kethüda

+90 kg: Berat Acar

Gümüş madalya

54 kg: Nilay Yaren Çam

57 kg: Ece Asude Ediz

80 kg: Mihriban Güneri

50 kg: Salih Samet Oruç

80 kg: Mert Aybuğa

Bronz madalya

60 kg: Evin Erginoğuz

80 kg: Yaren Düztaş

55 kg: Semih Gümüş

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da milli boksörleri tebrik ederek, "63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda ringe çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Kazanılan 12 madalya, Türk boksunun uluslararası arenadaki gücünü ve yükselişini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Özellikle Kadın Milli Takımımızın takım halinde şampiyon olarak kupayı kaldırması, bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Bu başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, antrenörlerimizi ve bayrağımızı dalgalandıran tüm boksörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Türk boksu, her geçen gün daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla yürümeye devam edecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı