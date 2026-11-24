Milli boksör Havvanur Kethüda, U23 Avrupa'da +80 kiloda altın madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Milli boksör Havvanur Kethüda, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kg finalinde Ukraynalı Polina Chernenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı. Kethüda bu sonuçla Avrupa şampiyonu oldu.
Milli boksör Havvanur Kethüda, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kg final müsabakasında ringe çıkan Havvanur Kethüda, Ukraynalı rakibi Polina Chernenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı