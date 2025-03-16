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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu

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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kilo finalinde Özbek rakibi Navbakhor Khamidova'yı 5-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı ve dünya şamoiyonu oldu. Busenaz, bu zaferi 2019 ve 2022'den sonra üst üste 3. kez elde etmiş oldu.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu

ÖZBEK RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi. Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu

ÜST ÜSTE 3. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya almayı başardı. Milli boksör, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu oldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcunun, Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda ise birer altın madalyası bulunuyor.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBabilya :

Başarılarının devamını diliyorum.

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Haber Yorumlarılutfierdonmez:

kutluyorum çok güzel

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Haber Yorumlarısafir:

şahane bir haber tebrikler

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Mayo giymis bir laik.akp yecuc mecuc kaviminin bakis acisi bu.

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