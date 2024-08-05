Milli boksör Asmin Cabaş çeyrek finale yükseldi

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda güçlü rakibi Romanyalı Alessia Onofrasi'ye set vermeyerek 5-0'lık net skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

Cizre Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan milli boksör Asmin Cabaş, Bosna Hersek'te düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Romanyalı rakibi Alessia Onofrasi'yi 5-0'lık net skorlar yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde zorlu rakip

Asmin Cabaş, çeyrek finalde İtalyan boksör Gaia Calderalla ile karşılaşacak. Rakibine karşı ringe çıkacak olan genç sporcu, bu önemli maçı da kazanarak hedeflediği altın madalyaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. - ŞIRNAK