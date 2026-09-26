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Milli bocceci Zilan Atilla, İtalya'da 3 kategoride Avrupa şampiyonu oldu

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İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Bocce Raffa Şampiyonası'nda milli sporcular 3 altın madalya kazandı. Milli sporcu Zilan Atilla, genç kızlar altın nokta, çift kızlar ve karışık çiftler olmak üzere üç kategoride Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Bocce Raffa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 3 altın madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Predazzo'daki organizasyonda milli sporcu Zilan Atilla, genç kızlar altın nokta disiplininde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Çift kızlar kategorisinde Zilan ile Elif Aday, karışık çiftlerde de Zilan ile Hüseyin Enes Sezgin, altın madalya elde etti.

Milli bocceci Zilan, böylece üç kategoride şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA
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