Milli bocceci Zilan Atilla, İtalya'da 3 kategoride Avrupa şampiyonu oldu

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İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Bocce Raffa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 3 altın madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Predazzo'daki organizasyonda milli sporcu Zilan Atilla, genç kızlar altın nokta disiplininde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Çift kızlar kategorisinde Zilan ile Elif Aday, karışık çiftlerde de Zilan ile Hüseyin Enes Sezgin, altın madalya elde etti.

Milli bocceci Zilan, böylece üç kategoride şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA