Türk bilardocular Belçika'da podyumda

Kadınlar 3 Bant Bilardo Grand Prix'sinin Belçika'da düzenlenen ayağına katılan Güzin Müjde Karakaşlı 2'nci, Gülşen Degener ise 3'üncü oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Güzin Müjde, Herstal kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Hollandalı Therese Klompenhouwer'e yenilerek gümüş madalya aldı.

Klompenhouwer ile karşılaştığı yarı final maçını kaybeden Gülşen ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA