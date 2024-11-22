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Milli Basketbolcular Macaristan'ı Farkla Yendi

Milli Basketbolcular Macaristan'ı Farkla Yendi
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde Macaristan'ı 92-66 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Kenan Sipahi, takımın performansını değerlendirerek güzel bir basketbol sergilediklerini ifade etti.

Milli basketbolcu Kenan Sipahi, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde 92-66'lık skorla mağlup ettikleri Macaristan karşısında güzel bir basketbol sergilediklerini dile getirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Macaristan'ı 92-66 yendi. Karşılaşmanın ardından milli basketbolcu Kenan Sipahi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bütün takımı tebrik ettiğini belirten Sipahi, "Güzel bir basketbol oynadık. İlk başta biraz tutuktuk. Hem hücumda hem defansta birkaç hata yaptık. Üçlü bir uzuna karşı oynadık. Daha sonra orada çözümü bulduk ve farkı açtık. Şehmus ve Cedi çok iyi bir hücum maçı çıkardılar. Bu fark da bizim için gurubun geri kalan maçlarında çok önemli" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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