Olcay Çakır Turgut: Gücümüz Birliktelik ve Mücadele Ruhu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, FIBA 2026 Dünya Kupası'nda en önemli güçlerinin takım birlikteliği ve mücadele ruhu olacağını söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin 33 yaşındaki oyuncusu, hazırlık süreci, organizasyona 8 yıl sonra dönüşü, kaptanlık sorumluluğu, grup aşamasındaki rakipleri ve turnuvadaki hedeflerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hazırlık sürecinin planladıkları şekilde ilerlediğini belirten Olcay Çakır Turgut, "Herkes hedeflerimizin ve bizi neyin beklediğinin farkında. Hepimiz buna odaklanmış durumdayız ve iyi çalışıyoruz. Koçumuzla birlikte mart ayında da bir turnuva oynadık ve bizim açımızdan güzel geçti. Ancak önümüzde hala çalışmamız ve geliştirmemiz gereken birçok nokta var." ifadelerini kullandı.

"Sahip olduğum sorumlulukların farkındayım"

Olimpiyat Oyunları'nda (2016) ve Dünya Şampiyonası'nda (2018) milli takım kadrosunda yer aldığını hatırlatan Olcay Çakır Turgut, bu kez kaptan olarak Türkiye'yi dünya sahnesinde temsil etmenin kendisi için önemli bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Söz konusu turnuvalarda genç bir oyuncu olarak görev yaptığını aktaran Olcay, "Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nda kadroda yer almıştım. O dönem daha genç bir sporcu olarak buradaydım ancak bugün sahip olduğum sorumlulukların farkındayım. Türkiye'yi yeniden dünya sahnesinde temsil edecek olmak bizim için gerçekten büyük bir gurur." diye konuştu.

Takımdaki genç oyunculara tecrübeleriyle yardımcı olmak istediğini kaydeden Olcay Çakır Turgut, şu görüşleri paylaştı:

"Kaptan olarak takım arkadaşlarıma ablalık yapmak, tecrübelerimi onlarla paylaşmak ve elimden geldiğince yardımcı olmak için buradayım. Bunun dışında Türkiye'yi temsil etmek başlı başına çok kıymetli. Gerçekten çok değerli sporcularımız var. Çok güzel bir organizasyonun içerisindeyiz. Federasyonumuza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kadın basketbolunun ve genel anlamda basketbolun Türkiye'de gelişmesi için gerçekten büyük bir çaba gösteriyorlar. Türkiye'yi yeniden dünya sahnesinde temsil etmek bizim için çok değerli ve gurur verici."

"Birlikte oynadığımız zaman gerçekten bir takım olabiliyoruz"

Olcay Çakır Turgut, mart ayında elemelerde sergiledikleri mücadeleci basketbolu Dünya Kupası'na da taşımak istediklerini belirtti.

Milli takımın sahada ortaya koyduğu karakterin öneminin altını çizen deneyimli basketbolcu, "Mart ayında elemelerde izlediğiniz Türkiye'yi yeniden göstermek için elimizden geleni yapacağız. Biz birlikte oynadığımız zaman gerçekten bir takım olabiliyoruz. Bizim ruhumuz birlikte hareket etmek ve birlikte savaşmak. Mart ayında da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Dünya Kupası'na gideceğiz ve savaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Porto Riko maçını yüzde 100 kazanmamız gerekiyor"

C Grubu'ndaki rakipleri Belçika, Avustralya ve Porto Riko'nun güçlü yönlerinin farkında olduklarını ifade eden Olcay, şunları kaydetti:

"Belçika'nın Avrupa'daki başarılarından ve şampiyonluklarından ayrıca bahsetmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Çok zor bir ilk maç olacak ama elimizden geleni yapacağız. Avustralya, Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda madalyalar kazanmış çok güçlü bir takım. Böyle bir rakibe karşı maçı elemelerde son topta kaybetmiş olmamız bizim açımızdan değerliydi. Tabii Dünya Kupası'ndaki maç farklı olacak. Sonuçta bu tek bir maç ve biz yine elimizden gelen her şeyi sahaya koyacağız. Gruptan çıkabilmek için en az bir galibiyete ihtiyacımız var. Bu nedenle Porto Riko karşılaşmasını yüzde 100 kazanmamız gereken maç olarak görüyoruz. Ancak bu, Belçika ve Avustralya karşısında mücadeleden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. O maçlarda da elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Bu takımın her şeyi yapabilecek potansiyeli var"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın son 8 yılda önemli bir değişim sürecinden geçtiğine dikkati çeken Olcay Çakır Turgut, mevcut kadronun önemli başarılar elde edebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

2026 Dünya Kupası'nda ilk olarak gruptan çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan milli basketbolcu, "Takımımı, takım arkadaşlarımı, teknik ekibimizi ve buradaki herkesi çok şey başarabilecek kapasitede görüyorum. Büyük konuşmak istemiyorum çünkü biz adım adım ilerlemek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak ve bunu mümkün olan en iyi şekilde başarmak çünkü gruptaki sıralamamız, çapraz eşleşmede karşımıza çıkacak rakip açısından da önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin geçirdiği değişime değinen Olcay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bu takımı en üst seviyede görmek istiyorum. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Ancak kadromuzda genç arkadaşlarımız da var ve son 8 yılda önemli bir değişim sürecinden geçtik. Aslında bu değişim son Dünya Şampiyonası öncesinde başlamıştı ancak sonrasında çok daha büyük bir dönüşüm yaşandı. Bu takımın her şeyi yapabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Ama dediğim gibi, adım adım ilerlemek istiyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak ve sonrasında yolumuza devam etmek."

"Adım adım ilerleyerek büyük hayallerimize ulaşmak istiyoruz"

Geçmiş turnuvalarda yaşadıkları tecrübelerden ders çıkarmaları gerektiğini belirten Olcay Çakır Turgut, tek bir maçın turnuvanın gidişatını değiştirebileceğini kaydetti.

Bu tür organizasyonlarda hiçbir sonucun garantisinin olmadığını vurgulayan ay-yıldızlı takımın kaptanı, "Her şey tek maç üzerinden oynanıyor. Bu da bizim için hem avantaj hem dezavantaj. Tek bir maçta her şey olabilir. Biz de beklemediğimiz bir sonuç yaşayabiliriz, rakibimiz de yaşayabilir. Dolayısıyla hiçbir şeyin garantisi yok." dedi.

Avrupa şampiyonalarında yaşadıkları hayal kırıklıklarının altını çizen Olcay, "Büyük konuşmak istemiyorum. Elbette hayallerimiz çok büyük ve biz kendi hayallerimizi kuruyoruz. Ancak bunları konuşmaktan ziyade adım adım ilerlemek istiyoruz. Avrupa şampiyonalarında birçok kez hayal kırıklığı yaşadık; geçen yılki Avrupa Şampiyonası da bunlardan biriydi. Bu yüzden sağlam adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Bir maçı kazandıktan sonra hemen büyük hayallere kapılıp bir sonraki maçı kaybetmek istemiyoruz. Her karşılaşmayı tek tek düşünüp adım adım ilerleyerek büyük hayallerimize ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Berlin'deki Türk taraftarlara destek çağrısı

Olcay Çakır Turgut, Berlin'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Türk taraftarların desteğini yanlarında hissetmek istediklerini belirtti.

Milli takımın yeniden dünya sahnesinde yer alabilmek için büyük bir mücadele verdiğini aktaran Olcay, "Taraftarların orada bizi yalnız bırakmamaları bizim için gerçekten çok kıymetli. Burada olabilmek ve Türkiye'yi yeniden dünya sahnesinde temsil edebilmek için çok büyük mücadeleler veriyoruz, çok çalışıyoruz. Umarım Dünya Kupası'nda da bizi yalnız bırakmazlar ve desteklerini hissettirirler. Hem televizyon başında bizi takip edecek olanlara hem de orada yanımızda olacak herkese çok teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA