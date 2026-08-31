Haberler

Milli basketbolcu Ercan Osmani ameliyat edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ercan Osmani'nin ameliyat edildiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ercan Osmani'nin ameliyat edildiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, 28 Ağustos Cuma günü oynanan Litvanya maçında sakatlanan Ercan Osmani'nin Acıbadem Sağlık Grubunun Altunizade Hastanesinde "burun kırığı redüksiyonu" ameliyatı geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, başarılı geçen operasyonun ardından Ercan Osmani'nin tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı

İsrail'i titreten ittifakın adı belli oldu! Bakan Fidan duyurdu
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada

Milli antrenörün öldürüldüğü anlar kamerada
Türk turist Roma'da hayatının şokunu yaşadı

Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor

Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Daha imzası bile kurumamıştı! Samet Akaydin, Trabzonspor'dan ayrılıyor

Samet Akaydin'ın Süper Lig devindeki macerası 2 ay sürdü
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti

İsrailli bakan polis koruması olmadan giremediği yerde dua etti