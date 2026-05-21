Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı biletleri tükendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile oynayacağı maçın biletleri, karşılaşmadan 46 gün önce tükendi. TBF, yoğun ilgi için taraftarlara teşekkür etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İsviçre ile oynayacağı maçın biletlerinin tükendiğini açıkladı.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacağı hatırlatılarak, biletlerin 46 gün kala tükendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yoğun ilgi gösterilen müsabakanın bütün biletlerinin kısa sürede satışının tamamlanması millilerimize verilen desteği bir kez daha ortaya koydu. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mıza gösterdikleri ilgi ve destek için tüm halkımıza teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller 'acilen' genel merkeze çağrıldı

Karar sonrası Özel'den ilk hamle! Hepsini Genel Merkez'e çağırdı

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Bakan Gürlek'ten sıcağı sıcağına butlan kararı için ilk yorum

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'den ilk Kılıçdaroğlu hamlesi geldi