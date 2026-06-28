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Milli badmintoncular Sinem Yıldız ile Yasemen Bektaş, İtalya'daki turnuvada 3'üncü oldu

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İtalya Açık Badminton Turnuvası'nda milli sporcular Sinem Yıldız ve Yasemen Bektaş, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

İtalya Açık Badminton Turnuvası'na katılan milli sporculardan Sinem Yıldız ile Yasemen Bektaş, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Bolzano kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Sinem ile Yasemen, çift kadınlar yarı finalinde karşılaştıkları Hollandalı Kirsten de Wit-Debora Jille ikilisine 2-1 (24-22, 17-21, 14-21) yenilerek 3'üncü oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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