Milli Badmintoncular BAE'de 3 Bronz Madalya Kazandı

Milli badmintoncular, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvada 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, "Al Ain Masters 2025" turnuvasında tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Neslihan Arın, üçüncü oldu.

Karışık çiftlerde Emre Sönmez ile Yasemen Bektaş, çift kadınlar kategorisinde de Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.