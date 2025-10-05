Milli Badmintoncular BAE'de 3 Bronz Madalya Kazandı
Türkiye Badminton Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 'Al Ain Masters 2025' turnuvasında milli badmintoncuların 3 bronz madalya elde ettiğini açıkladı. Neslihan Arın tek kadınlar kategorisinde, Emre Sönmez ile Yasemen Bektaş karışık çiftlerde, Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ise çift kadınlar kategorisinde üçüncülük elde etti.
Milli badmintoncular, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvada 3 bronz madalya elde etti.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, "Al Ain Masters 2025" turnuvasında tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Neslihan Arın, üçüncü oldu.
Karışık çiftlerde Emre Sönmez ile Yasemen Bektaş, çift kadınlar kategorisinde de Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor