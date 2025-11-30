Milli Badmintoncu Neslihan Arın, Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'ın Lucknow kentinde düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda tek kadınlarda ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Yarı finalde Hint Unnati Hooda'yı 2-0 mağlup eden Arın, finalde Japon Hina Akechi'ye 2-0 yenildi.
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda tek kadınlarda ikinci oldu.
Lucknow kentindeki turnuvanın yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Hint Unnati Hooda'yı 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, finalde Japon Hina Akechi ile karşılaştı.
Rakibine 16-21 ve 14-21'lik setlerle 2-0 yenilen Neslihan Arın, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor