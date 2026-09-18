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Milli atlı okçu Batuhan Bay, Avrupa Şampiyonası için İspanya’ya gidiyor

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Milli atlı okçu Batuhan Bay, Avrupa Şampiyonası için İspanya’ya gidiyor
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Milli atlı okçu Veysel Batuhan Bay, Ankara’daki hazırlık kampını tamamlayarak Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak hedefiyle İspanya’ya gidiyor.

Milli atlı okçu Veysel Batuhan Bay, Ankara'daki hazırlık kampını tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak hedefiyle İspanya'ya gidiyor.

İspanya'da gerçekleştirilecek Atlı Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Milli Takım sporcusu Veysel Batuhan Bay, Ankara'da düzenlenen kamp çalışmalarını tamamlayarak değerlendirmelerde bulundu. Teknik ve fiziksel açıdan şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Bay, takım olarak motivasyonlarının yüksek olduğunu ifade etti. Şampiyona için İspanya'ya gideceklerini aktaran milli sporcu, Türkiye'nin atlı okçuluktaki başarılarını sürdürmek istediklerini ve ana hedeflerinin daha önce kazanılan Avrupa şampiyonluğunu tekrarlayarak ülkeye altın madalya ile dönmek olduğunu vurguladı.

Süreçte emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonuna teşekkür eden Bay, hem bireysel hem de takım kategorilerinde İstiklal Marşı'nı okutmak için ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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