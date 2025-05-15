Milli Atletler Elmas Lig'de Madalya Peşinde

Milli atletler Tuğba Danışmaz, Berke Akçam ve İsmail Nezir, yarın Katar'da düzenlenecek Elmas Lig'de madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da gerçekleştirilecek Elmas Lig'de Türkiye adına kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, erkekler 400 metre engelde Berke Akçam ve İsmail Nezir yarışacak.

Elmas Lig heyecanı TSİ 19.00'dan itibaren Tabii Spor üzerinden ücretsiz izlenebilecek.