Milli Atletler Elmas Lig'de Madalya Peşinde

Milli Atletler Elmas Lig'de Madalya Peşinde
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Tuğba Danışmaz, Berke Akçam ve İsmail Nezir, Katar'da düzenlenecek Elmas Lig'de Türkiye'yi temsil ederek madalya mücadelesi verecek. Yarışmalar, TSİ 19.00'da Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

Milli atletler Tuğba Danışmaz, Berke Akçam ve İsmail Nezir, yarın Katar'da düzenlenecek Elmas Lig'de madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da gerçekleştirilecek Elmas Lig'de Türkiye adına kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, erkekler 400 metre engelde Berke Akçam ve İsmail Nezir yarışacak.

Elmas Lig heyecanı TSİ 19.00'dan itibaren Tabii Spor üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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