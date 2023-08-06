Milli Atletler Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda 18 Madalya Kazandı

Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda mücadele eden milli atletler, 8 altın, 7 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya elde etti. Çin'de düzenlenen şampiyonada atletlerimiz başarılı performanslarıyla dikkat çekti.