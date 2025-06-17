Milli Atlet Muhammet Atıcı, Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde Altın Madalya Kazandı

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Milli atlet Muhammet Atıcı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde gülle atma branşında 16.94 metrelik derecesiyle altın madalya kazandı.

Milli atlet Muhammet Atıcı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde gülle atma branşında altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muhammet Atıcı, Dünya Para Atletizm Grand Prix serisinin 8. ayağında gülle atma branşında 16.94 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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