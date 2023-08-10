Milli Atlet Hayrettin Yıldız 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli atlet Hayrettin Yıldız, Kudüs'te devam eden 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 10 kilometre yürüyüş branşında sezonun kendisi adına en iyi derecesini koşarak gümüş madalya kazandı.

Milli atlet Hayrettin Yıldız, Kudüs'te devam eden 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 10 kilometre yürüyüş branşında sezonun kendisi adına en iyi derecesini koşarak gümüş madalya kazandı.

20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, Kudüs'te devam ediyor. Organizasyonun son günündeki sabah seansında 10 kilometre yürüşün final yarışı yapıldı. Bu branşta Türkiye'yi temsil eden Hayrettin Yıldız, 42: 13.78'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. 10 kilometre yürüyüşte Alman atlet Frederick Weigel 41: 53.58 ile altın madalya kazanırken, İtalyan Giuseppe Disabato 42: 19.67'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.