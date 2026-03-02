Atıcılıkta tarihi başarı

Milli atıcılar, Ermenistan'da devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde takım halinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Erivan'daki organizasyonda kadınlar 10 metre havalı tüfek elemelerinde yarışan milli sporcular Elif Duygu Eren Kotoş, Damla Köse ve Elif Berfin Altun, bireysel skorlarının toplamında 1895,5 puana ulaştı.

Toplam puan üzerinden yapılan takım sıralamasında ay-yıldızlı sporcular Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, kadınlar 10 metre havalı tüfek takım kategorisinde atıcılık tarihinde ilk kez Avrupa ikinciliği elde etti.