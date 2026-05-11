Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası

Şevval İlayda Tarhan ve Sertaç Yıldırım, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre tabanca düet kategorisinde üçüncülük elde ederek Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Osijek kentindeki şampiyonada Türkiye'nin ilk madalyasını, Şevval İlayda Tarhan-Sertaç Yıldırım ikilisi kazandı.

Türkiye'nin 11 sporcuyla katıldığı şampiyonada milli atıcılar, müsabakalarını 14 Mayıs'ta tamamlayacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
