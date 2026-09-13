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Milli aerobik cimnastikçiler, dünya şampiyonasında mücadele etti

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Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcuların, Pamplona kentindeki organizasyonda en iyi derecesi 4'üncülük oldu.

Çiftler kategorisinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş, finalde 19.550 puanla 4'üncülüğü elde etti.

Ayşe Begüm, tek kadınlarda 5'inci, Yudum Atan, Selin Özermiş ve İlay Hamarat'tan oluşan takım ise trio kategorisinde 6'ncı oldu.

Türkiye organizasyona 9 sporcuyla katıldı.

Kaynak: AA
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