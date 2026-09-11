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Milli aerobik cimnastikçiler, Dünya Şampiyonası'nda adlarını finale yazdırdı

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- Ayşe Begüm Onbaşı tek kadınlarda, Yudum Atan, Selin Özermiş ve İlay Hamarat trio kategorisinde, Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş ise çiftlerde finale yükseldi

Milli sporcular, İspanya'da düzenlenen Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda tek kadınlar, trio ve çiftler kategorilerinde finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Pamplona kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular, elemelerde mücadele etti.

Tek kadınlar kategorisinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, 19.650 puanla 5. sırayı alarak finale yükseldi.

Trio kategorisinde Yudum Atan, Selin Özermiş ve İlay Hamarat, 18.950 puanla 8. sırada yer alarak finale kaldı.

Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş ise çiftler kategorisinde 18.900 puanla 5. sırayı elde ederek finalde yarışma hakkı kazandı.

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışmalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA
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