Milletvekili Alpay Özalan: 'Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir başarı hediye etme zamanı geldiğini düşünüyorum'

Bir dizi ziyaret için Rize'ye gelen eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılacak olması ile ilgili, "Cumhurbaşkanımıza da çok büyük bir başarı hediye etme zamanı geldiğini düşünüyorum" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan hafta sonunu geçirmek üzere Rize'nin Ardeşen ilçesine geldi. AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'nun misafiri olarak ilçeye gelen Alpay Özalan, Fırtına Vadisi'nde zipline keyfi de yaşadı. Fırtına Deresi üstünde zipline keyfi esnasında rafting yapanları gören Özalan, Ardeşen'in doğasına olan hayranlığını ifade etti. Milletvekili Özalan, "Güzel bir deneyimdi. Rize'ye gelip de bunu yapmamak olmazdı. Hafta sonunu Rize'de geçirmek için geldik. Ardeşen ve Rize halkına teşekkür ediyorum. müthiş bir misafirperverlik, güzel bir ilgi vardı. Bende eski bir sporcu olarak sporu devam ettirme adına zipline yaptım. Çok keyifliydi. Ardeşen'de milletimizle hasbihal ettik" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda başarılı olacağına inandığını söyleyen Özalan, "Dünya Kupası'nda milli takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Sahada iyi mücadele eden Türk Bayrağını göğsünde gururla taşıyan milli takımımız var. Coşkuyu ve duyguyu sahaya yansıttığımız zaman çok başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dünya Kupası'nda elde edilecek büyük başarıyı hediye etmenin arzusu içerisinde olduğunu söyleyen Özalan, "Artık Cumhurbaşkanımıza da çok büyük bir başarı hediye etme zamanı geldiğini düşünüyorum. Şu anda tüm profesyonel sporcular muhteşem imkanlarla yetişiyorlar. Bu imkanları bize sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir hediye etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

