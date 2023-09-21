Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü 2023 Sezonu Etkinlik Takvimi Paylaşıldı

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 8 Ekim 2023'te başlayacak olan sezon için etkinlik takvimini doğaseverlerle paylaştı. Kulüp, Ekim'den Aralık sonuna kadar sürecek olan programında birçok farklı parkuru doğaseverlerin beğenisine sunuyor.

2014 yılından beri doğa ve dağcılık sporlarının gelişimine öncülük eden Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 8 Ekim 2023'te başlayacak olan sezon için etkinlik takvimini severlerle paylaştı.

Dağcılık ve doğa yürüyüşü etkinliklerine ağırlık veren kulüp, Ekim'den Aralık sonuna kadar sürecek olan programında birçok farklı parkuru doğaseverlerin beğenisine sunuyor. Özellikle dikkat çeken 'Cumhuriyet Tırmanışı' gibi özel etkinliklerle doğa tutkunlarını bir araya getirecek olan kulüp, çeşitli zorluk seviyelerine sahip rotalarla hem deneyimli dağcıları hem de yeni başlayanları doğanın kucağına davet ediyor.

Sezonun ilk etkinliği, 8 Ekim'de Ören-Milas'ta gerçekleşecek olan Alatepe-Ören doğa yürüyüşü olacak. Programda ayrıca, Milas ve çevresinin en güzel noktalarına yapılan yürüyüşler, kamp etkinlikleri ve çeşitli organizasyonlar yer alıyor. 10. kuruluş yıl dönümünü de 13 Ekim'de özel bir yemekle kutlayacak olan kulüp, doğa tutkunlarını bu özel günde de yanında görmek istiyor.

Takvimde yer alan etkinlikler arasında Akyaka, Kıyıkışlacık, Köyceğiz, Ula, Datça ve Bodrum gibi doğal güzellikleriyle ünlü bölgelerde gerçekleştirilecek olan yürüyüşler bulunuyor. Farklı zorluk seviyelerine sahip rotalarla doğaseverleri bekleyen kulüp, sezon boyunca orta zor ve kolay kategorilerde birçok etkinliği planlıyor.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün 2023 faaliyet takvimi, doğaseverler için dopdolu bir sezon vaat ediyor. İyi bir sezon geçirmeyi hedefleyen kulüp, tüm doğa tutkunlarını etkinliklerine davet ediyor. - MUĞLA