Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Çinli Wang Xindi, serbest stil kayak erkekler aerials kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Müsabakanın gümüş madalyası İsviçreli Noe Roth'a, bronz madalyası ise Çinli Li Tianma'ya gitti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler aerials kategorisinde Çinli Wang Xindi, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 14. gününde serbest stil kayak erkekler aerials müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Wang Xindi, 132,60 puanla rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

Böylece Çinli sporcu, Milano-Cortina 2026'nın kadınlar aerials kategorisinde olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan eşi Xu Mengtao ile aynı disiplinde altın madalya sevinci yaşamış oldu.

İsviçreli Noe Roth, 131,58 puanla gümüş madalyayı boynuna taktı. Roth, 1994'ten beri İsviçre'ye bu kategorideki ilk madalyasını getirdi.

Çinli Li Tianma ise 123,93 puanla bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı

O artık gerçek kaymakam
Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!