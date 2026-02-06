2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın alp disiplini ve diğer beş branşta madalyalar verilecek. İlk madalya müsabakalarında hem kadınlar hem de erkekler için çeşitli disiplinlerde yarışmalar gerçekleştirilecek.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 5 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.
İtalya'da düzenlenen oyunların ilk madalya müsabakaları, alp disiplini, kayaklı koşu, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında gerçekleştirilecek.
Alp disiplini erkekler iniş, kayaklı koşu kadınlar 10+10 kilometre skiatlon, kayakla atlama kadınlar bireysel normal tepe, snowboard erkekler big air ve sürat pateni kadınlar 3 bin metrede madalyalar dağıtılacak.
Sporcular, curling, serbest stil kayak, buz hokeyi, kızak ve buz pateni branşlarında da müsabakalara çıkacak.