Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı

Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak olan son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Psg, kadrosunu duyurdu.

SKRINIAR KADRO DIŞI

Sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin PSG'den kiraladığı ve sezonun bitmesiyle Fransız ekibine geri dönen Milan Skriniar kadroya alınmadı. Bu gelişme üzerine PSG'nin yıldız savunmacı ile yollarını kesin olarak ayıracağı ihtimali yoğunlaştı.

İşte PSG'nin kadrosu;

Kaleci: Gianluigi Donnarumma - Safonov - Arnau Tenas.

Savunma: Hakimi - Marquinhos - Peraldo - Kimpembe - Nuno Mendes - Lucas Hernandez - Pacho - Noah Kamara.

Ortasaha: Gabriel Moscardo - Fabian Ruiz - Joao Neves - Senny Mayolo - Zaire Emery - Vitinha.

Forvet: Kvaratskhelia - Goncalo Ramos - Dembele - Desire Doue - Lee Kang-In - Barcola - Ibrahim Mbaye.