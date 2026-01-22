Haberler

Skriniar cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 88. dakikada gördüğü kartla 3. sarı kartına ulaşan Skriniar, gelecek hafta FCSB maçında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde kaptan Milan Skriniar, 88. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Luis Godinho tarafından sarı kart gördü. Bu sezon Stuttgart ve Ferencvaros maçlarında da sarı kart gören Slovak defans, bugün 3. kartına ulaşarak cezalı duruma düştü.

Skriniar, gelecek hafta oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

Deneyimli defans oyuncusu, Aston Villa maçında 90 dakika sahada kalırken, yaptığı kritik müdahalelerle de savunmada iyi bir performans sergiledi. - İSTANBUL

