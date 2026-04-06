Milan Skriniar bir döndü pir döndü

Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'la ile oynanan ilk maçta sakatlanan ve sahalardan uzun süre uzak kalan Milan Skriniar, Beşiktaş derbisinde yeniden formasına kavuştu.

GERİ DÖNDÜĞÜ GİBİ FARKINI HİSSETTİRDİ

Yaşadığı sakatlık nedeniyle 5'i Süper Lig olmak üzere 7 karşılaşmada forma giyemeyen Slovak savunma oyuncusu, Beşiktaş derbisinde adeta savunmayı yeniden dizayn etti. Gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan yıldız isim, zorlu maçta da iyi bir grafik çizdi.

UZUN BİR ARADAN SONRA KALEYİ GOLE KAPATTI

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın dönmesiyle birlikte ligde uzun bir aradan sonra kalesini gole kapattı. 90 dakikada 4 defa tehlike engelleyen Skriniar, 3 defa pas arası yaptı. 64 defa pas yapan deneyimli isim, bunların 59'unda isabet sağlarken, %92'lik bir oran yakaladı.