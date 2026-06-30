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Milan, Portekizli milli futbolcu Gonçalo Ramos'u renklerine bağladı

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan, PSG'den Portekizli santrfor Gonçalo Ramos'u 70 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Portekizli milli futbolcu Gonçalo Ramos'u kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den ( Psg ) transfer edilen 25 yaşındaki santrfor ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya medyasında yer alan haberlerde Milan'ın, Ramos için PSG'ye 70 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdığı iddia edildi.

Gonçalo Ramos, profesyonel kariyerine 2020'de altyapısından yetiştiği Benfica'da başladı. Portekiz ekibinde tüm kulvarlarda 100'den fazla maçta forma giyen ve 41 gol kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, 2023'te PSG'nin yolunu tuttu.

Üç sezon görev yaptığı Fransa temsilcisinde ulusal ve uluslararası 12 şampiyonluk yaşayan Ramos, 131 müsabakada 45 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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