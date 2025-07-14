Milan, Luka Modric ile Anlaşma Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, 39 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Modric, Milan'da 14 numaralı formayı giyecek.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 39 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'i kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, Modric ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun, Milan'da 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İspanya'nın Real Madrid'de sözleşmesi sona eren Modric, sabah saatlerinde Milano'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçti ve akşamüzeri kırmızı-siyahlı formayı giyerek sözleşmeye imza attı.

İngiliz kulübü Tottenham'dan 2012'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 597 maçta 43 gol attı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti

PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara! İçinden neler çıktı neler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi

Skandal görüntülerin ardından CHP'den Manavgat kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.