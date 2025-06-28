Milan, Kyle Walker'ın Sözleşmesindeki Opsiyonu Kullanmadı
İtalya 1. Futbol Ligi ekibi Milan, ocak ayında kiraladığı sağ bek Kyle Walker'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmadığını açıkladı. Walker, Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı.
34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.
Kyle Walker, 2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor