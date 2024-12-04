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Mike Tyson'ı deviren Jake Paul'den radikal karar

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Mike Tyson ile, tartışmalı bir maça imza atan ve galip gelen ünlü youtuber Jake Paul, boks kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Bütün dünyanın merakla izlediği karşılaşmada eski ağır sıklet dünya boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul'a maç puanıyla mağlup olmuştu.

BOKSU BIRAKTI

YouTuberlıktan boksöre dönüşen influencer Jake Paul,boks dünyasından emekli olduğunu açıkladı. Son dövüşü, Mike Tyson ile gerçekleştirdiği tartışmalı maçta kazandığı bir zaferdi. Paul, 11-1'lik profesyonel bir rekorla dört yıldır boks sahnesinde boy gösteriyor ve Anderson Silva, Nate Diaz, Tyron Woodley gibi önemli isimleri yenerek dikkatleri üzerine çekti.

PAUL, TYSON'IN ÖNÜNDE EĞİLDİ

Tarihi mücadeleyi kazanan Paul, 8. raundun son saniyelerinde beklenmedik bir şekilde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulundu. Raund sonunda iki isim sarılarak kafa kafaya bir süre konuştu.

PAUL VE TYSON NE KADAR KAZANDI?

Boks tarihinin en yüksek ortalama bilet fiyatlarına sahip karşılaşması yapıldı. Bilet satışlarından milyonlarca dolarlık rekor gelir elde edildi. Ring kenarlarındaki biletler 10 ila 50 bin dolar arasında alıcı buldu. ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'un en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.

Mike Tyson'ı deviren Jake Paul'den radikal karar
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHakan Kara:

tysoun 27 yaşındaki olacak sadece raunt vermiyorum sadece 45 saniye dayabilirdin

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Kerizleri yolup zengin oldunuz dolandırıcılar sizi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarımesut:

Adam 40 milyon dolar kazanmış. Akıllı adam için çok iyi para. İyi yatarım yaparsa ömrünün sonuna kadar yeter. Bırakır tabi işi gücü

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