Mike Tyson'a 'Jake Paul'la dövüştüğü için' 1.6 milyon dolarlık dava açıldı

Mike Tyson'a Jake Paul ile dövüşmek için promosyon anlaşmasını bozduğu iddiasıyla 1,6 milyon dolarlık dava açıldı. Ünlü boksör, Jake Paul ile dövüşmek için bir kumar şirketiyle yaptığı promosyon anlaşmasını bozduğu iddiasıyla dava edildi.

Mike Tyson'a, YouTuber'dan boksöre dönüşen Jake Paul ile dövüşmek için bir kumar şirketiyle yaptığı promosyon anlaşmasını bozduğu iddiasıyla dava açıldı. Mart ayında boks maçının özel bölümünün yayınlanacağı haberi üzerine bahis şirketi, ünlü boksör Tyson'ı ve şirketi Tyrannic'i, Ocak ayında aralarında imzaladıkları sözleşmeyi ihlal etmekle suçluyor.

Ünlü boksörün bahis şirketini koşullara uymamakla suçlayarak anlaşmayı Mart 2024'te feshettiği ancak aynı gün Paul'la dövüşeceğinin de açıklandığı bildiriliyor.

Bahis şirketi avukatları, Tyson'ın şirkete 1.59 milyon dolar ettirdiği öne sürüyor. Cuma günü yaptıkları açıklamada, 'Tyson ve şirketi Tyrannic'in aceleci ve hukuka aykırı bir şekilde işten çıkarılma nedeninin, Tyson'ın Jake Paul ile dövüşmek için bir anlaşmayı kabul etmesi' olduğu belirtiliyor.

15 Kasım'da yapılan dövüş, Netflix'ten canlı yayınlanmıştı. Dijital yayın platformu, dünya çapında 108 milyon kişinin Tyson-Paul maçını izlediğini duyurmuş ve Tyson'ın yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde ettiği öne sürülmüştü.