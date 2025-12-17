Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Mihalıççık Belediyespor, sahasında Köyceğiz Belediyespor'u 33-29 mağlup etti. İlk yarıyı 15-14 önde kapatan ev sahibi ekip, maç sonunda 2 puanın sahibi oldu.
