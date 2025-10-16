Miha Zajc sert çıktı: Geri dönmeyeceğim

Fenerbahçeli eski futbolcu olan ve şu sıralar Hırvat ekibi Dinamo Zagreb forması giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, milli takımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MATJAZ KEK VARSA ZAJC YOK

Miha Zajc, kendisini EURO 2024 kadrosuna dahil etmeyen Slovenya Teknik Direktörü Matjaz Kek'in görevde olduğu sürece Slovenya Milli Takımı'nda oynamak istemediğini açıkladı.

"ŞAMPİYONADA OLMAYI HAK EDERSİNİZ"

31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu konuyla ilgili açıklamalar yaparak, "EURO 2024 kadrosuna alınmadığımda, durumla ilgili tam olarak ne düşündüğümü ifade eden bir açıklama yapmıştım. O sezon 30'dan fazla maç oynadım, 21'inde ilk 11'de yer aldım ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktım. Kadroya alınmamamın nedeninin, oynama süresinin azlığı veya form düşüklüğü olduğu iddiasını kabul etmek benim için zor. Milli takımda yıllarca forma giydikten sonra, Fenerbahçe'de oynuyorsanız ve bu kadar maçta forma giyiyorsanız, Avrupa Şampiyonası'nda olmayı hak edersiniz." dedi.

'ORADA OLDUĞU SÜRECE DÖNMEYECEĞİM'

Kek olduğu sürece milli takıma dönmeyi düşünmediğini belirten Miha Zajc, "Slovenya için oynamak büyük bir şey. Ancak milli takımda, teknik direktörle olan ilişki de dahil olmak üzere, orada olmaktan mutluluk duyacağınız bir atmosfer olması gerekir. Teknik direktörle futbolu farklı bir şekilde gördüğümüz bir sır değil ve ilişkimiz çok iyi değildi. Ancak ikimiz de profesyonel davrandık. Odak noktasının artık orada olan oyuncular olması gerektiğini düşünüyorum. Belki milli takımda her zaman şansımı değerlendiremedim ama oyun sistemi kesinlikle bana uygun değildi. Teknik direktör geçenlerde beni aradı ve geri dönüp dönmeyeceğimi sordu. Doğru zaman olmadığını ve nasıl yardımcı olabileceğimi bilmediğimi söyledim. Milli takımda hiçbir şey değişmedi. Şimdi neyin farklı olacağını anlamıyorum. O orada olduğu sürece dönmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"KAPIYI KAPATMADIM"

Şu ana kadar 39 kez milli takım formasını giyen Zajc, son olarak "Hala Slovenya'yı destekliyorum ve gelecekte bir değişim isteği ve vizyon olursa, milli takıma kapımı kapatmış değilim. Ne olacağını göreceğiz ancak şu anki durumda kendimi milli takımın bir parçası olarak görmüyorum." sözlerini sarf etti.