Miha Zajc, Dinamo Zagreb ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Eski Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Zajc, kulübe katılmaktan duyduğu heyecanı ifade etti ve hedeflerinin Hırvatistan şampiyonluğunu kazanmak olduğunu belirtti.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagrep'le sözleşme imzaladı.

Hırvat temsilcisinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Slovenyalı futbolcu, "Bu kulübün bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir'de taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım; özellikle de Hırvatistan şampiyonluğunu kazanmaktan bahsediyorum," dedi.

Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da Empoli'den transfer olan Zajc, sarı-lacivertli formayla 123 maçta 20 gol atmış ve 2023'de Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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