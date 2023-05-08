Üye Girişi
Haberi Paylaş
Miguel Cardoso 7. golünü attı

Miguel Cardoso 7. golünü attı

Spor Haberleri

Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, Konyaspor maçında bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, Konyaspor maçında bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'da forma giyen Miguel Cardoso, Konyaspor maçında attığı goller ile bu sezonki 7. golünü kaydetti. Sarı kırmızılı takımın gol yollarındaki en önemli isimlerinden olan 28 yaşındaki futbolcu, takımının Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 2 golü atan isim oldu. Bu sezon İstanbulspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Ankaragücü maçında rakip fileleri havalandıran Miguel Cardoso, Konyaspor maçında da golünü attı.

Cardoso, bu sezon 1 maçta 2 gol birden atmanın sevincini yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Konyaspor Miguel Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title