Miguel Cardoso 7. golünü attı

Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, Konyaspor maçında bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'da forma giyen Miguel Cardoso, Konyaspor maçında attığı goller ile bu sezonki 7. golünü kaydetti. Sarı kırmızılı takımın gol yollarındaki en önemli isimlerinden olan 28 yaşındaki futbolcu, takımının Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 2 golü atan isim oldu. Bu sezon İstanbulspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Ankaragücü maçında rakip fileleri havalandıran Miguel Cardoso, Konyaspor maçında da golünü attı.

Cardoso, bu sezon 1 maçta 2 gol birden atmanın sevincini yaşadı. - KAYSERİ