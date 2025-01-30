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Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe'yi desteklerse bozuşuruz

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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Şimşir, "Türk olmam sebebiyle benim için gerçekten önemli ve büyük bir maç. Akrabalarım için yaklaşık 20 tane bilet ayarladım. Bazıları Fenerbahçeli olsa da benim için Midtjylland'ı destekleyecekler, aksi halde kendileriyle bozuşacağız" dedi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. Ev sahibi ekipte forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir, hem zorlu maç hem de geleceği hakkında ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"KENDİLERİYLE BOZUŞACAĞIZ"

Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Aral, "Türk olmam sebebiyle benim için gerçekten önemli ve büyük bir maç. Akrabalarım için yaklaşık 20 tane bilet ayarladım. Bazıları Fenerbahçeli olsa da benim için Midtjylland'ı destekleyecekler, aksi halde kendileriyle bozuşacağız. Fenerbahçe bireysel yetenek olarak ne kadar iyi oyunculara sahip olsa da, karşılaşmayı kazanacağımızdan şüphem yok." dedi.

"SÜPER LİG'E GELMEYECEĞİM"

Adının Süper Lig devleriyle anılmasıyla ve kariyer planlamasıyla ilgili konuşan Aral, "Şu an için Midtjylland'da mutluyum, ancak tabii ki daha büyük kulüplerde oynamanın hayallerini de kuruyorum. Çocukluğumdan beri büyük liglerin birinde oynamayı hayal ettim. Umarım bir gün gerçekten o seviyede futbol oynarım, böylece hem kendimi hem de ailemi gururlandırabilirim. Süper Lig konusuna gelecek olursak, dürüst olmak gerekirse şu an Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyorum. Potansiyelime ulaşmak istiyorum, bu da Türk futbolunun ötesine geçiyor. Ve bunu Türk futboluna olan tüm saygımla söylüyorum. Yaşım ilerlediğinde Türkiye'de oynamayı ya da Danimarka'ya dönmeyi düşünebilirim." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Türkiye U21 Milli Takımı ile toplamda 7 kez sahaya çıkan Aral Şimşir, henüz A Milli formayı giymedi. Bu sezon Danimarka ekibinde çıktığı 23 resmi karşılaşmada toplamda 6 gol ve 6 asistle oynadı. Aral'ın alt yapısından yetiştiği Midtjylland ile 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 2000 doğumlu oyuncunun piyasası 2.5 milyon euro.

Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe'yi desteklerse bozuşuruz
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Haber YorumlarıIsmail Oktay:

Afferin lan

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