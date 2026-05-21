Vladimir Micov: "Taraftarlarımızdan hiçbir transfer veya kadro söylentisine itibar etmemelerini rica ediyorum"

Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörü Vladimir Micov, "Taraftarlarımızdan sezonun bu bölümünde ortaya atılan hiçbir transfer veya kadro söylentisine itibar etmemelerini rica ediyorum" dedi.

Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörü Vladimir Micov, son günlerde basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Micov, "Son dönemde basında ve dijital medyada, 2026/2027 sezonu kadro yapılanmamıza dair çıkan asılsız iddiaları ve spekülasyonları ben de yakından takip ediyorum. Teknik ekibimiz, oyuncularımız ve yönetimimizle birlikte tamamen önümüzdeki play-off müsabakalarına odaklandığımız bu dönemde, saha dışı gündemlerle takımımızın konsantrasyonunun bozulmasına asla izin vermek istemiyoruz. Taraftarlarımızdan sezonun bu bölümünde ortaya atılan hiçbir transfer veya kadro söylentisine itibar etmemelerini rica ediyorum.

Bizim şu anki tek hedefimiz, tamamen sahaya ve oyuna odaklanarak 2025/2026 sezonunu Galatasaray'a yakışan en iyi noktada tamamlamaktır. Gelecek sezonun planlaması ve kadro yapılanmasıyla ilgili resmi ve doğru bilgilendirmeleri sezon bittikten sonra yalnızca kulübümüzün resmi kanalları aracılığıyla yapacağız.

Şimdi spekülasyonları bir kenara bırakarak ve hep birlikte sahaya, hedeflerimize odaklanma zamanı. Play-off yolculuğumuzda taraftarımızın, takımımıza her zamankinden daha güçlü destek olacağına inancım tam" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı