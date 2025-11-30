Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi
Bundesliga 12. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Michy Batshuayi'nin 90+6'da attığı golle Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.
- Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg arasındaki Bundesliga maçı 1-1 sonuçlandı.
- Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt için 90+6. dakikada penaltıdan gol attı.
- Eintracht Frankfurt, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 21 puana ulaştı.
Bundesliga'nın 12. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
BATSHUAYI 90+6'DA HAYAT VERDİ
Wolfsburg'un golü 67. dakikada Aaron Zehnter ile geldi. Ev sahibi ekip Eintracht Frankfurt'un tek golü 90+6'ncı dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ile geldi. Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Frankfurt, 21 puana yükseldi. Wolfsburg ise 9 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Frankfurt, Leipzig deplasmanına gidecek. Wolfsburg, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.