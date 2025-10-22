Haberler

Michael Jordan: Basketbol Rekabetini Özlüyorum

NBA'nin efsane ismi Michael Jordan, basketboldaki rekabet ve mücadele ruhunun yaşam sebebi olduğunu belirtti ve parkeye yeniden dönmeyi istediğini dile getirdi.

ABD Basketbol Ligi'nin ( Nba ) efsanelerinden Michael Jordan, basketboldaki rekabet ve mücadele ruhunun yaşama sebebi olduğunu ve parkeyi çok özlediğini söyledi.

NBC'ye konuşan 62 yaşındaki Jordan, "Sihirli bir hap alıp, şortlarımı giyip bugün basketbol oynamaya çıkabilmeyi isterdim, çünkü ben buyum." dedi.

Kariyerinde 6 NBA şampiyonluğu kazanan, 5 kez MVP seçilen Jordan, "O tür bir rekabet, mücadele ruhu benim yaşama sebebim ve onu özlüyorum. Basketbol oynamanın o yönünü özlüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
